Аким СКО Кумар Аксакалов проинспектировал ход капитального ремонта соцобъектов в Акжарском районе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Реконструкция социальных объектов, ремонт дорог, установка уличного освещения. И это далеко не полный список того,что делается и запланировано сделать в текущем году в Акжарском районе. Глава региона побывал там с рабочей поездкой. Кумар Аксакалов проинспектировал ход строительных работ, а также встретился с аграриями.

Сегодня Акжаркынский сельский округ можно включить в число населенных пунктов с высоким потенциалом. В текущем году здесь планируется реконструкция нескольких объектов. Среди них — дом культуры. Его здание построили еще в начале 60-х годов прошлого столетия. Последний ремонт проводили 12 лет назад.



Ермек Каиржанов, аким Акжаркынского сельского округа, Акжарский район:



— На данный Дом культуры в этом году по программе «Еңбек» выделено 19,4 млн тенге, ТОО «Альянс Петропавловск» приступило к работе с 28 мая. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в текущем году на развитие малого и среднего бизнеса было выделено более 3 млрд тенге.

По словам акима округа на первом этаже дома культуры откроется фитнес-зал , на втором установят светодиодный экран. На сегодня работы завершены на 80 процентов. В эксплуатацию объект сдадут до конца июля.

Кумар Аксакалов аким Северо-Казахстанской области:

— Это должен быть многофункциональный дом культуры. Не только один зал . Сейчас в кино никто не ходит в деревне. Надо привлекать молодежь к занятиям спортом. А для старшего поколения открывать кружки по интересам . Для этого мы ставили задачу с упором на многофункциональность.

В селе Даут глава региона посетил молочную ферму на 600 голов КРС. Ее открыли в 2017-м в фермерском хозяйстве «Бекет». Сейчас местные производители получают до 1000 литров молока в день. Продукцию ежедневно отправляют в ТОО «Гормолзавод». Реализуют по цене 145 тенге за литр. Если добавить к этому еще и государственные субсидии , дело принимает выгодный оборот.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:



— За 2 года Марат Шапенов открыл 3 фермы. Вот какая хорошая работа. Другие руководители хозяйств должны брать пример. Есть поддержка со стороны государства. Средства выделяются. Поэтому надо использовать эту возможность и работать.

И это еще не все. В прошлом году предприниматель открыл откормочную площадку на 900 голов. Тем самым создал для сельчан рабочие места. Привлек и переселенцев из трудоизбыточных регионов страны. Кроме того, в хозяйстве с прошлого года выращивают ячмень,который идет в качестве примеси к кормам. Используют фермеры при этом метод гидропоники. Данную технологию в области внедрили впервые.

Марат Шапенов – руководитель ФХ «Бекет», Акжарский район:

— Цель — получить зеленый и полезный корм. Мы получаем до полутора тонн, добавив эту смесь, увеличиваем надои.

На базе фермерского хозяйства аким встретился и с аграриями района. Всего здесь 246 крестьянских хозяйств, и только 25 из них занимаются животноводством. Показатель низкий. Для того, чтобы повысить его, Кумар Аксакалов рекомендовал фермерам активно использовать государственные программы и развивать отрасль.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:



— Напоминаю, что в дальнейшем могут быть внесены изменения в законодательство по этому вопросу . К примеру, есть пастбищные угодья , но заниматься животноводством не хотят, имейте в виду, теперь штрафами не отделаться, придется отдать землю.

В завершение рабочей поездки глава региона побывал на строительстве гостиничного комплекса, ознакомился с ходом ремонтных работ школы в Талшике и с реконструкцией центрального стадиона . Восстановлением его занимается столичное ТОО «Гранит-М». Сейчас здесь возводят новые газоны, беговые дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки. Стоимость проекта — почти 52 млн тенге.

В беседе с акимом района Ербатыром Мадьяровым Кумар Аксакалов еще раз подчеркнул важность создания необходимых условий для переселенцев. Стоить отметить, что в текущем году в области для этих целей построят около 800 домов , из них 59 — в Акжарском районе.

Анжелика Сычёва