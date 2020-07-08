5 миллиардов тенге выделили в этом году на ремонт объектов образования в СКО

Строительство, Образование

21:05 8 Июля 2020

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В этом списке и областная школа-лицей-интернат для одарённых детей ЛОРД.

Ранее в этом здании находился детский дом, три года назад его расформировали и перевели сюда учащихся школы — лицея — интерната для одарённых детей ЛОРД. Капитальный ремонт здесь не проводили с момента основания.

Работы по замене окон и системы канализации выполнили на 60%. Вовремя не смогли приступить к ремонту крыши. Но подрядчик заверяет, в сроки уложатся.

Сарсенбай Асылбеков,заместитель директора школы-лицея-интерната для одарённых детей ЛОРД:

— По крыше мы отстаём, потому что материал завезли только сегодня из Караганды. По смете толщина материала должна быть 7 миллиметров, подрядчику оказалось сложно найти такой материал на местном рынке. Поэтому пришлось заказать с завода.

На объекте работают 30 человек, больше поливины из них трудоустроили через центры занятости. Среди них — Радик Алаяков. Толк в ремонте знает, занимается им 5 лет. Устроился мастером по укладке плитки.

Радик Алаяков, строитель:

— Зарплата устраивает. Рабочий день с 9 утра и до 6 часов вечера, суббота и воскресенье — выходные дни.

В этом году в СК на ремонт объектов образования выделили пять миллиардов тенге, большая часть средств — из республиканского бюджета. Работы идут масштабные, охватили все районы области и г.Петропавловск. Всего 107 объектов.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Прослеживаем качество работ, а также соответствие графику работ, которые представлены нашими подрядчиками. В период проверок и мониторинга выявлено отставаний от графика на 7 объектах.

Если не возникнет сложностей с поставкой материалов, и погода будет позволять работать, ремонт завершат к 25 августа.

Айгерим Муканова

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