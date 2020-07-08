18-летняя жительница Петропавловска подозревается в совершении наркопреступления

Правоохранительные органы

21:08 8 Июля 2020

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Стражи порядка изъяли у нее около 40 граммов синтетического наркотика. Речь идет об очень сильном и опасном веществе, которое в нашей области обнаружили впервые.

Нашли его в квартире, подозреваемой во время обыска. Там же хранились различные упаковочные материалы, ноутбуки, весы и другие, относящиеся к делу предметы. Во время досудебного расследования, которое сейчас продолжается, стало известно, что жительница Петропавловска приобретала наркотики через интернет-магазин. Распространяла она их бесконтактно, делая «закладки».

Дарья  Пышмынцева

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