18-летняя жительница Петропавловска подозревается в совершении наркопреступления

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Стражи порядка изъяли у нее около 40 граммов синтетического наркотика. Речь идет об очень сильном и опасном веществе, которое в нашей области обнаружили впервые.

Нашли его в квартире, подозреваемой во время обыска. Там же хранились различные упаковочные материалы, ноутбуки, весы и другие, относящиеся к делу предметы. Во время досудебного расследования, которое сейчас продолжается, стало известно, что жительница Петропавловска приобретала наркотики через интернет-магазин. Распространяла она их бесконтактно, делая «закладки».

Дарья Пышмынцева