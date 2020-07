15 медработников СКО получили награды от Президента РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Самоотверженная работа. В областном акимате чествовали врачей, которые борются с коронавирусом. 15 особо отличившихся получили медали, ордена и почётные грамоты от Президента Казахстана. Вручил их медикам аким области Кумар Аксакалов.

Герои нашего времени. В зале 15 медработников, которые проявили стойкость и самоотверженность в борьбе с коронавирусом. Вместо доспехов у них противочумные костюмы, но по удобству, вернее неудобству, будто металлические латы. Когда пришла пандемия, они не ушли на изоляцию по домам, а, наоборот, отправились в самые «горячие» точки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Многие из Вас работают по несколько смен подряд. Некоторые в месяц вырабатывают более 300 часов. Это очень тяжело. Спасая жизни других, медики стали сами жертвами вируса. Сегодня уже 87 медицинских работников заражены коронавирусной инфекцией. Мы надеемся, что они как можно скорее поправятся.

На счету каждый боец. Начиная от водителей и фельдшеров скорых до тех, кто в инфекционках. Им всем непросто. И если к тому, что даже дышать сложно, они привыкли, то тоску по дому и семье стерпеть в разы труднее.

Ботагоз Сулейменова, заместитель главного врача первой городской больницы:



— Очень сложно сейчас в психологическом плане. Основная масса 4 месяца не были дома. Вот это сложно. Некоторые в состоянии надлома.

Большинство награждаемых — персонал 1 городской больницы. Заместитель главного врача Ботагоз Сулейменова удостоена ордена «Парасат». Говорит, эта награда принадлежит всему коллективу. В инфекционном стационаре 1 городской больницы сейчас 16 врачей, 200 медсестёр и столько же санитаров. Вот уже 4 месяца здесь выхаживают заболевших коронавирусом и борются за жизнь. Борются до последнего. К сожалению, не всегда получается. Даже в казалось бы, радостный день медики вспоминают о тех, кого не спасли.

Ботагоз Сулейменова, заместитель главного врача первой городской больницы:

— За вот этот период с 15 июня, когда мы открылись как инфекционный стационар, у нас погибло 9 человек. Из них 2 — ковид, пневмония. Один мужчина 51 год. Очень поздно приехал. В крайне тяжёлом состоянии. Всё, что могли делали. И гемодиализ, и аппаратное дыхание. Но не смогли спасти. Больной у нас просто на глазах погиб. Это очень тяжёло, когда больных теряешь. Когда много вкладываешь.

Каждую потерю воспринимают как личную. Но держат эмоции в себе. Пациентам они нужны собранными и с холодной головой. Но самое обидное, признаются врачи, большинство заболевших — это те, кто не соблюдал карантинный режим. Сходили в гости, в итоге заразилось сразу несколько семей. Колоссальная нагрузка на медиков. Её почувствовали и на станции скорой помощи.



Альфия Гайфуллина, старший врач областного центра скорой помощи:



— Не всегда знают, есть ли там КВИ, или там пневмония, или просто пьяный позвонил. Они надевают ПЧК на все вызовы, едут, а там уже по обстановке. Это тяжело. Костюм не дышащий. Общаются с больными. Отвозят их в стационар, никто не отлынивает. Никто не говорит: «Не хочу, не буду».

Непросто пришлось и медикам в районах. Когда открыли границы, хлынул огромный поток автомобилей. До полутысячи человек в сутки заезжали в область. Работали в режиме нон-стоп.

Бакытгуль Сапарова, врач-терапевт центральной районной больницы района М.Жумабаева:



— Проходило в день по 120-140 человек. В самом карантинном отделении находилось 130-140 человек. По 12 часов рабочий день. Официально у нас дежурство в 9 должно было заканчивать. Но народу было много, лаборатории были перегружены. Нам приходилось ждать результаты.

В общем, прилагали максимум усилий для пациентов. А вот они навстречу шли не всегда. Сбегали, ругались, не верили в вирус. Но по клятве Гиппократа исключений нет, лечить надо каждого, кто нуждается. Лечить, не думая о своём комфорте или усталости. Да и жалеть себя им некогда. Наверное, поэтому к работе медиков часто добавляют прилагательное — «самоотверженная».

Айгерим Мукашева