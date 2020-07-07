За услуги мобильных бригад для населения платить будет Фонд соцмедстрахования

Здравоохранение

22:20 7 Июля 2020

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О новых услугах скорой помощи рассказали в областном фонде социального медицинского страхования. Речь идет об услугах мобильных бригад. Стоит один ее выезд почти 5,5 тысяч тенге.

Деньги на эти цели будут брать из казахстанской копилки здоровья. Мобильные бригады скорой помощи нужны для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмонии, а также людьми, выписанными после лечения в стационаре, чтобы предотвратить осложнение болезни. Кроме того, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, вести патронаж беременных и детей по показаниям.

Дарья Пышмынцева

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