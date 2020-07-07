В Петропавловске загорелся жилой дом из-за удара молнии

ДЧС

22:32 7 Июля 2020

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Пожар случился в одном из домов в районе Подгоры по улице Демиденко, в ночь со 2 на 3 июля. Из-за удара молнии загорелась крыша жилого дома. На тот момент в нем находились пожилая хозяйка и ее сын. К счастью, никто не пострадал. Огнеборцы локализовали пожар в 03:47, спустя 14 минут полностью ликвидировали. По словам спасателей, в 2020-м году это первый случай возгорания из-за разряда молнии.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В результате пожара уничтожена кровля на площади 35 м2. С места пожара было эвакуировано два газовых баллона.

Без крыши над головой осталась и многодетная семья, из села Якоря. Сообщение о возгорании дома на пульт «101» поступило в пятницу в 06:25 утра. По прибытию пожарных кровля горела открытым пламенем, в результате она была уничтожена на площади 90 кв.метров. Из жилища вывели шестерых детей в возрасте от четырёх до 16 лет.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Семья благополучная, в данном населённом пункте родители работали. Возгорание произошло из-за короткого замыкания на крыше дома. Кровля сгорела.

Североказахстанцам следует быть осторожными не только с огнём, но и водой. Хоть и с повторным введением карантина городские пляжи закрылись, но не всех это может остановить. Любителей отдохнуть в местах, непредназначенных для купания, как правило, встречается немало. По этой причине полицейские и спасатели усилили патрулирование «диких» пляжей.

Айгерим Муканова

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