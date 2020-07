В 2020-м в 25 селах Кызылжарского района появится светодиодное освещение улиц

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Фонари на улицах Прибрежного стояли и раньше. Пусть и старые, но работали. Хотя, по словам местных жителей, проблем с ними хватало: постоянные поломки, тусклый свет. Этим летом вопрос наконец решили.

— Молодежь гуляет по Прибрежному, вечером светло, хорошо, освещение прекрасное. Его только недавно сделали.

— Я рад, что у нас появилось освещение. Летом хочется подольше поиграть на футбольном поле. Как темнело, все расходились по домам. А теперь это для нас не проблема. Много плюсов для нас, детей.

— 2-3 штуки есть и все. В селе ночью светло? Светло, но я ночью не хожу.

На освещение населенного пункта из районной казны выделили миллион тенге. Это центральная улица. Каждый день по ней курсирует автобус, стоит школа, есть стадион, детская игровая площадка. Одним словом, место, где каждый день собирается много людей. Вместо обычных фонарей здесь установили 9 современных светодиодных.



Рахима Мустафина, и.о. акима Прибрежного сельского округа, Кызылжарский район:

— Всего в Прибрежном 17 улиц. Установлено 65 фонарей. На улицах, где строятся дома, там свет еще не проведен. В этом году проведем его. Конечно, жители довольны. Сейчас стало светлее в ночное время. Есть, очевидно, работа в этом направлении. Требуется замена старых фонарей.

Такое же освещение появилось в Тепличном, Шаховском и Бесколе. В последнем, ремонтные работы начали в мае. Закончить планируют к августу. На благоустройство райцентра выделили более 60 миллионов тенге. Сумма внушительная. Но, как говорится, цель оправдывает средства.



Абай Альжанов, корреспондент:

— Таких светодиодных фонарей в с. Бесколь установят 450 штук. Охватят больше 30 улиц райцентра. Преимущество новых светильников состоит в том, что оплата за электроэнергию уменьшается вдвое. К примеру, если раньше местные власти платили по 250 тысяч тенге за месяц, то сейчас наполовину меньше. Выгодно, экономично, а главное всем светло.

Канат Дарбаев, руководитель структурного подразделения аппарата акима Бескольского сельского округа, Кызылжарский район:

— До 1 января 20-го года было установлено 1085 светильников. В прошлом году поставили 235 светильников светодиодных казахстанского производства. Освещаемость увеличилась в 3 раза больше, чем старые светильники. Старые потребляют 250 киловатт, новые- до 120. В этом году хотим решить проблемные вопросы в районах МЖК, центра и юго-востока Бесколя.



В этом году на ремонт сетей электроснабжения в Кызылжарском районе выделили 122 миллиона тенге. Это обеспечит освещением 25 населенных пунктов.

Альжанов Абай