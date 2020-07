Уалихановский район преобразится в этом году

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Приезд главы региона в Уалихановский район начался со смены кадров. Утверждали нового акима. Рассматривали несколько кандидатур, рассказывает Кумар Аксакалов. Уалихановцам нужен опытный руководитель. Предложили кандидатуру Кайрата Пшенбаева, в трудовой книжке которого работа акимом трёх районов нашей области: Акжарского, Кызылжарского и М. Жумабаева. К этому списку теперь добавился и Уалихановский, а вместе с ним и фронт работ.

Кайрат Пшенбаев- аким Уалихановского района:

— Я благодарен за оказанное доверие, обещаю применить все усилия, знания и опыт, чтобы способствовать экономическому развитию района.

И трудиться есть над чем. Особенно в сфере с/х. Одна из главных проблем — нерациональное использование земель. К примеру, ФХ «Данияр» в прошлом году получило урожай 20ц/га, а вот «Фархат» в 4 раза меньше. При том, что сеют культуры они в одном районе. Причина — некоторые аграрии не используют земли должным образом. В прошлом году ревизию провели на 81 тысяче га, свыше 60 тысяч из них — это пастбищные угодья, которые находятся без присмотра. Результаты космического мониторинга разочаровывают ещё больше — не используются 342 тысячи гектаров пастбищ.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На землю не смотрят. Бросают, уезжают. Так быть не должно. Решение этой проблемы — первоочередное для нового акима района. Следует привлекать сельчан и общественность.

В целом показатели развития района неплохие. В сфере сельского хозяйства наблюдается рост на 2,2%. Только сферу животноводства нужно подтянуть. Нет ни одной молочно-товарной фермы. По производству продуктов питания район в числе аутсайдеров. В то время как в соседнем Акжарском успешно работает крупная ферма и отрасль животноводства развивается.

Зато объём строительных работ в Уалихановском районе вырос на 8%. Участвуют крупные стройкомпании и местные цеха. Один из них принадлежит Жанату Жуматаеву. В прошлом году он переехал из Нур-Султана в Уалихановский район и по программе «Енбек» открыл мини-цех, производит полистирол- и пескоблоки. Они нужны в строительстве домов.

Только вот предпринимателю приходится использовать ламинированную фанеру из других регионов. Это сказывается на стоимости.

В сутки здесь выпускают около 800 полистирол- и пескоблоков. Из них уже построили несколько домов для переселенцев. В том числе и для семьи Карлыгаш Ногаевой. Она у неё большая — пятеро детей.

Карлыгаш Ногаева:

— Переехали год назад. В этот дом заселились в марте. Было тепло. Качество домов хорошее. Видно сразу. Уверена, что зимой мёрзнуть не будем.

В прошлом году в Уалихановском районе возвели 26 домов для переселенцев из трудоизбыточных регионов и столицы. В этом году построят почти вдвое больше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Не нужно бояться переезда. Здесь тепло встретят и помогут. В нашей области очень плодородные земли. Можно посадить овощи и получить богатый урожай. А ещё заниматься скотоводством или открыть свой бизнес. Возможности для этого есть.

В Уалихановском районе в этом году отремонтируют 4 школы. В том числе и вот эту в селе Тельжан, которая капремонта не видела с момента открытия, то есть почти полвека. Здесь заменят окна и двери, появится новая кровля. Теперь получать знания маленькие тельжанцы будут в тепле и комфорте.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В области в этом году ремонт проведут в ста школах. Для их педагогов и учеников это хорошая новость. В прошлом году мы отремонтировали порядка 140 школ и детских садов. Там стало светло и тепло. Теперь дети не сидят в одежде за партой. На 41% снизились пропуски по болезням.

Пока стройкомпании вовсю занимаются ремонтом объектов, аграрии ударно трудятся на полях. С ходом работ ознакомился глава региона. Сельхозруководители рассказали ему о проблемах в агросфере.

Кумар Аксакалов поручил решить этот вопрос новому главе района. Отрасль сельского хозяйства — важнейшая для области, фермеров необходимо поддерживать, а главное создавать все условия для продуктивной работы.

Появятся они у сельчан. В этом году восстановят улицы в райцентре, а ещё в селах Каратал и Мортык. Кроме того, проложат около 100 км железной дороги. Она соединит Уалихановский район с российским Омском. Туда будут транспортировать щебень.

