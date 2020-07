Почти 4 тысячи нарушений ПДД выявили с помощью «интеллектуальных» перекрёстков в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Чаще всего штрафы выписывают владельцам авто, которые выезжают за стоп- линию. Такая оплошность будет стоить водителю больше 8 тысяч тенге. Прибавим к этой цифре около 20 тысяч и получим размер штрафа за проезд на запрещающий знак. Это нарушение «умные» перекрёстки города тоже фиксировали часто, как и превышение скорости.

Женис Елукин, начальник отдела административной практики ДП СКО:

— Правонарушения, такие как проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима, функционирует на перекрестках Жамбыла-Партизанская, Жамбыла-Мусрепова, Назарбаева- Интернациональная и Сутюшева- Жумабаева. Кроме того, на пересечении улиц Астана- Интернациональная, Жамбыла- Интернациональная и Назарбаева- Абая технические средства фиксируют проезд на красный сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Хотелось бы напомнить, что правонарушитель имеет право оплатить 50% от общей суммы штрафа в течении 7 дней, с момента получения уведомления, которое приходит через СМС либо по почте.

Дарья Пышмынцева