Областная антикоррупционная служба взяла на вооружение ценообразование в аптеках

В некоторых североказахстанских аптеках невозможно приобрести парацетамол и аспирин, не говоря об остальных.

По словам министра здравоохранения, фейковая информация в соцсетях привела к тому, что казахстанцы стали массово скупать лекарства и образовался ажиотаж. Эту проблему на вооружение взяла областная антикоррупционная служба. Если жители столкнутся с необоснованным ростом цен на медикаменты, то могут сообщить по контактному телефону, который указан на экране- 8-707-564-14-24



Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar- adaldyq alany»:

— Будет создана рабочая группа. В нее войдут представители местной полицейской службы, департамента по противодействию коррупции, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, управления здравоохранения. Объектом мониторинга будут соцсети, а также аптеки. Через мониторинг фейсбук, инстаграмм мы можем наблюдать за тем, что где-то будут продаваться препараты по завышенной цене.

