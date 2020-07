Кумар Аксакалов посетил села Кайрат и Кулыколь в Уалихановском районе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

280 км — от районного, больше 500 — от областного центра. Глава региона в селе Кайрат встретился с жителями. Задать свой вопрос и озвучить проблему приехали и из соседних сёл.

Елеген Сабилев- житель села Жаскайрата, Уалихановский район:

— Мне 62 года. И сколько себя помню у села Жаскайрат одна и та же проблема и зимой, и летом. Дорога в очень плохом состоянии. Делают её некачественно. Лежат большие камни, которые портят резину.

Жалуются жители Жаскайрата и на нехватку земель для сенокоса. Из-за этого скот держать с каждым годом всё труднее. Ещё одна проблема — отсутствие интернета и сотовой связи.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я в курсе этой проблемы. Её надо решать на уровне министерства. Финансирование на это выделяется из республиканского бюджета. Мы будем работать и приложим все усилия, чтобы у вас появилась связь.

А проблемы с землями и дорогой решат до конца года. Всего на ремонт полотна в Уалихановском районе из областного бюджета выделили свыше млрд. тенге. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Новые дороги появятся на участках сёл Кишкенеколь-Тельжан, Коктерек-Тоспа-Жаскайрат-Кайрат и Кулыколь-Каратал. Скоро рассмотрят вопрос проведения питьевой воды в эти сёла.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Скорее всего, есть старые трубы. Мы введём внутри них пластиковые трубы и подведём до колодцев. Оттуда каждый сельчанин может протянуть воду в свой дом.

Дефицит питьевой воды — главная проблема жителей села Кулыколя. С ней они обратились к главе региона.

— Мы не просим чего-то невозможного. Питьевую воду. Остальные проблемы можем и сами решить. Но водоснабжение — самый острый вопрос для нас.

— До конца этого года вода появится в Кулыколе. Кроме того на следующей неделе появится связь, станет доступен 3G интернет.

А ещё отремонтируют дорогу между сёлами Каратал и Кулыколь. Полотно там сильно пострадало после паводка прошлого года. А чтобы трагедия не повторилась, возле сёл строят дамбу. Процветает село Кулыколь во многом благодаря бизнесу. В числе социально ответственных предпринимателей — Саян Мубарак. Он начал возведение двух МТФ, для строительства привлёк сельчан. А для их досуга открыл спортивный зал с тренажёрами и помещением для борьбы.

Айгерим Мукашева