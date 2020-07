Конные полицейские патрулируют садоводческие общества

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Хотим на дачу». Об этом в период карантина твердили многие горожане. Но не все хотели поработать на земле, кто-то мечтал о мангале, шашлыках и посиделках с родственниками и друзьями. Приглашают гостей, собираются большими компаниями и нарушают общественный порядок. Такие случаи не редкость в дачных массивах. Потому там усиленно следят за порядком конные полицейские.

Жаксылык Кожелдаков, командир кавалерийского отделения УП г.Петропавловска:

— Захватываем 17 дачных обществ, получается, для недопущения краж на данных территориях, чтобы люди в связи с коронавирусной инфекцией, не собирались. Чтоб не распивали спиртные напитки. В связи с этим на выходные и на праздничные дни усиливаем конные патрули.

Преимущество кавалерийской полиции в том, что они могут следить за порядком там, где не проедет автомобиль. К тому же они тесно сотрудничают с председателями и охраной садоводческих обществ.

Людмила Шадрина:

— Рады, что у нас есть эта охрана, и что они нам очень помогают. Я вот бываю каждый день, буквально каждый день я с ними вижусь. Мы даже друг друга знаем, ну, теперь не в лицо, потому что мы в повязках, а по глазам, и мы всегда здороваемся с ними.

А при необходимости сразу обращаются. Так и было, когда петропавловец после употребления «горячительного» устроил дебош и начал бить окна. Вызвали кавалерию, они и схватили хулигана.

Айгерим Мукашева