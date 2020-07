Ко Дню столицы 4 семьи из Аккайынского района получили ключи от новых домов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Село Полтавка находится в 90 км от города. Проживает в нём порядка 800 человек. С каждым годом населенный пункт развивается и становится все лучше. В прошлом году здесь отремонтировали общественную баню, построили ФАП, в этом планируют открыть новый мини-центр. Во многом это заслуга руководителя фермерского хозяйства «Полтавское». А еще в товариществе строят дома для своих сотрудников.

Ерлан Зикирин, заместитель директора ТОО «Полтавское», Аккайынский район:

— В прошлом году уже мы запланировали строительство 4 домов для наших специалистов. Залили фундамент. Это улица, здесь раньше были дома, но отток в 90 годах был, и мы все начали опять восстанавливать. Все было с нуля, ни электричества, воду провели. Дома полностью располагают, 10 на 12 ,120 кв.метров.

Ключи от новых домов сельчанам вручили в День столицы. Среди счастливых обладателей долгожданных квадратных метров — чета Илишевых. Из соседних Лесных Полян в Полтавку они переехали несколько лет назад и нисколько не жалеют об этом. Считают село перспективным. Гульнара -учитель начальных классов в местной школе. Асланбек- механизатор.

Гульжан Илишева, жительница с.Полтавки, Аккайынский район:

— Мне в Полтавке понравилось сразу, можно сказать, любовь с первого взгляда. Сначала мы купили себе дом. Тоже очень хороший, комфортный, но маленький. У нас подрастает сын. Жилье, конечно, хотелось попросторнее. И вот в прошлом году моему мужу на работе сказали, что для нас построят дом. Асланбек уже больше 20 лет работает механизатором в ТОО «Полтавское». Мы очень обрадовались тому, что у нас будет новый большой дом со всеми удобствами. Это наша давняя мечта.

Новый, просторный, с водой, с санузлом, с хорошим ремонтом и с пристройками для ведения домашнего хозяйства. Все то, о чем много лет мечтала Мариям Ахметжанова. В этом году заветная мечта ветврача ТОО «Полтавское » сбылась. Она тоже получила ключи от нового дома. Жить в нем Мариам будет вместе со своими родителями и 14- летним сыном.

Мариям Ахметжанова, жительница с.Полтавки, Аккайынский район:

— Живем по улице Образцовой, 12. Елтай Каирбекович сказал, что дает новые квартиры. Наверное, за заслуги. Дом просторный, светлый, комнаты большие, теплый. У меня радость, счастье.

Хорошие условия жизни и наличие рабочих мест в Полтавке очень привлекают жителей других районов. Только за последние 2 года, в округ прибыло 18 семей. 145 человек трудоустроились в товарищество. Кроме того, переезжают сюда и переселенцы. В прошлом году для них построили 3 дома. Столько же планируют и в этом.

Алена Хан