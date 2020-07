Больше 8 км открытой ливневой канализации появится в областном центре в этом году

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Про затопленные дворы и тратуары во время весеннего половодья жителям Подгоры теперь можно забыть. Чуть больше 3 недель назад здесь начали монтаж открытой ливневой канализации общей протяженностью больше 2 км.

Дулат Шарипов, заведующий сектором автомобильных дорог отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Будут устанавливаться заезды к домам. Та, что была ранее, вышла из строя. Она представляла угрозу, для данного микрорайна. Поэтому мы устанавливаем здесь лотки. Современные, согласно проекто-сметной документации.

Новым ливневкам местные жители теперь не нарадуются.

— Отлично, вся вода с горы здесь. По тем улицам она проходила, по Чернышевского. Там вообще затапливает все дома. Это хорошо.

— Нормально. Пусть все делают, облагораживают город. Теперь будет, куда воде уходить. Там же она уходит.

— Вот это мне нравится, особенно вот это, не знаю почему, но мне нравятся подъезды, красиво и удобно. Это очень хорошо, что не будет застаиваться, будет уходить.



Новая открытая ливневая сеть протяженностью более 6 км в ближайшее время появится и в Рабочем поселке по улицам Украинской и Панфилова. В планах у городского акимата сделать новые ливневки на привокзальной площади. Деньги на этот проект уже выделены.

Анжелика Сычёва