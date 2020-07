YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Уалихановском районе назначили нового акима. Им стал Кайрат Пшенбаев. Теперь уже экс-руководитель областного управления государственной инспекции труда. Глава региона Кумар Аксакалов представил его активу района. Ранее его возглавлял Медет Оспанов.

Трудовую деятельность Кайрат Пшенбаев начал в 1979 году. За это время занимал разные должности, в том числе акима в трех районах области. В Акжарском, Кызылжарском и М.Жумабаева. Также являлся первым заместителем председателя областного филиала партии «Nur Otan».

Дарья Пышмынцева