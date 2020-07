В СКО произошли кадровые перестановки

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В конце недели аким сменился не только в Уалихановском, но и районе Шал акына. Должность, которую несколько лет занимал Нурлан Есимов, перешла к Рахату Смагулову.

— Котельные же и ФОК начал делать. Нормальный был аким.

— Котельную сделали да и дороги, и порядок, субботники. Строят здесь много.

— Изменения были в хорошую сторону. Социальная структура все равно изменилась.



Изменения, которые шалакынцы почувствовали, — заслуга Нурлана Есимова. Акимом этого, утопающего в зелени района, он стал в июне 2017-го. Выпускник программы «Болашак» работал на совесть, говорят сельчане. О заслугах экс-акима района Шал акына на внеочередной сессии районного маслихата, говорил и первый заместитель главы региона Марат Тасмаганбетов.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Достигнуты определенные успехи в работе, поэтому от Кумара Иргибаевича, от нас большой рахмет.

Нурлан Есимов, экс-аким района Шал акына:

— Мы вместе с вами все эти три года работали. Эти три года останутся в моей жизни, оставят большой след.

Единогласным решением место Нурлана Есимова занял бывший руководитель областной территориальной инспекции в агропромышленном комитете Министерства сельского хозяйства страны Рахат Смагулов.



Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Каскатской сельской администрации, с 2006 по 2008 год осуществлял свою деятельность в районе Шал акына. С 2008 по 2015-й годы работал на различных должностях в местных исполнительных органах области в сфере сельского хозяйства. С 2015-го по 2019-й годы занимал должность заместителя акима района Магжана Жумабаева.

Опыт быть заместителем главы района у Рахата Смагулова есть, но ведь быть его руководителем — уже совсем другая ответственность и задачи. Подробно о них принято говорить уже после, на заседании местного актива. Но не в этот раз, чтобы не создавать большое скопление людей в непростое время.

Рахат Смагулов, аким района Шал акына:

— Я бы хотел поблагодарить акима области, первого заместителя и депутатов за оказанное мне столь высокое доверие. Приложу все усилия, знания, опыт наработанный для решение всех поставленных задач.

Дарья Пышмынцева