В преддверии дня столицы в региональном филиале партии «Nur-Otan» прошло торжественное собрание

Общество

20:59 3 Июля 2020

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На нем присутствовали активисты «Nur-Otana», волонтёры, члены молодежных организаций региона. 5 североказахстанцев, среди которых представители бизнеса, спорта, молодежи в канун дня главного города страны вступили в ряды партийцев. 11 человек, которые участвовали в акции «Birgemiz», ушли домой с благодарностями от Елбасы. А председателю областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Биржану Кудайбергенову вручили медаль «Халық алғысы».

Биржан Кудайбергенов, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

-Данная награда нам даёт стимул для дальнейшего развития и дальнейшей работы. Будем дальше также активно оказывать помощь нашим гражданам.

Лилия Гизатулина, руководитель центра поддержки волонтерства СКО:

— Очень активно себя показали волонтеры СКО. За все время в рамках карантина мы помогли порядка 15 тысячам семей, помогали порядка 800 волнтеров. Карантин не заканчивается волонтеры свою деятельность тоже, также мы готовы помогать всем тем, кто в этом нуждается.

 

 

Дарья Пышмынцева

 

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