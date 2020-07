В преддверии дня столицы в региональном филиале партии «Nur-Otan» прошло торжественное собрание

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На нем присутствовали активисты «Nur-Otana», волонтёры, члены молодежных организаций региона. 5 североказахстанцев, среди которых представители бизнеса, спорта, молодежи в канун дня главного города страны вступили в ряды партийцев. 11 человек, которые участвовали в акции «Birgemiz», ушли домой с благодарностями от Елбасы. А председателю областного филиала молодежного крыла «Jas Otan» Биржану Кудайбергенову вручили медаль «Халық алғысы».

Биржан Кудайбергенов, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

-Данная награда нам даёт стимул для дальнейшего развития и дальнейшей работы. Будем дальше также активно оказывать помощь нашим гражданам.

Лилия Гизатулина, руководитель центра поддержки волонтерства СКО:

— Очень активно себя показали волонтеры СКО. За все время в рамках карантина мы помогли порядка 15 тысячам семей, помогали порядка 800 волнтеров. Карантин не заканчивается волонтеры свою деятельность тоже, также мы готовы помогать всем тем, кто в этом нуждается.

