В 2020-ом в СК стражи порядка выявили свыше 2 тысяч нарушений ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов и водителей скутеров

В городских пабликах распространилось видео аварийной ситуации на дороге, которую создал невнимательный велосипедист. Видно, после движения в автопотоке мужчина выполняет поворот налево по пешеходному переходу. В этом направлении для него горит красный свет, но оглянуться перед поворотом мужчина не посчитал нужным. В комментариях сразу посыпались гневные сообщения. Многие отмечают, что случай не единичный.

Рудольф Брух — автолюбитель:

— Лет 10, наверное, я беспрерывно был на велосипеде, сейчас сменил на автомобиль. Я знаю и ту сторону, и другую. Ну, считаю, что многие велосипедисты не следят за дорогой.

Как правило, летом на дорогах появляется много велосипедистов, поэтому полицейские усиливают профилактическую работу по недопущению ДТП.

Олжас Файзулин — сотрудник батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Батальон патрульной полиции г. Петропавловска усиливает работу по профилактике безопасности дорожного движения. Велосипедисты и скутеристы на дорогах привлекают особое внимание.

Полицейские напоминают, только строгое соблюдение правил может гарантировать безопасность на дорогах. Поэтому не стоит ими пренебрегать. С начала года в СК выявлено свыше 2 тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов, велосипедистов и водителей скутеров.

Абай Альжанов