За 6 месяцев текущего года в СК зарегистрировано 103 факта нарушения законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств. За аналогичный период 2019- го их было 130.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев. На учете сегодня в диспансерах состоят 636 наркозависимых североказахстанцев. Это на 3, 6 % меньше, чем в прошлом году. Сократилось количество и летальных исходов. За полгода от передозировок скончались трое североказахстанцев. Наркотики распространяются в основном бесконтактным способом через интернет. С начала года полицейские региона изъяли из незаконного оборота 175 кг наркотических веществ. В основном это мариухана и синтетические препараты.

Жандос Басыбаев, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— За аналогичный период 2019 года- 89 кг. Основными источниками приобретения поставки подконтрольных веществ являются: для наркотиков каннабисной группы-перевозка и поставка из южных регионов Казахстана, а также изготовление из местного сырья, для синтетических и сильнодействующих веществ- перевозка из РФ и КНР концентратов, с целью их дальнейшего изготовления.



Абай Альжанов