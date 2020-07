О вкладе Елбасы в становлении Казахстана говорили на онлайн-конференции

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Великая личность, своими руками создавшая историю независимой страны. Так Касым-Жомарт Токаев отзывается о Елбасы в своей статье. Её обсудили на онлайн-конференции. О вкладе Первого Президента страны говорили много, но никакие слова не могут выразить благодарность ему, отмечали участники встречи. Нурсултан Назарбаев на руинах выстроил новую экономику, наладил политические и торговые связи. У нашей страны появились территория, границы, армия, а главное независимость.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Вклад Елбасы в становление независимого Казахстана неоценим. Я процитировал слова нашего Президента Токаева о том, что ещё будущие поколения будут не раз изучать и давать свою оценку. Хотя уже сейчас можно сказать Елбасы — это основатель независимого Казахстана.

Личность Елбасы многогранна. У него железная воля, он очень дисциплинирован. Но при этом, понимающий и справедливый. Об этом на конференции рассказывают те, кто лично был знаком с Назарбаевым. В их числе почётный гражданин нашей области Иван Чиркалин. С конца 90-ых он был депутатом Мажилиса Парламента страны. С Елбасы пересекался часто. Видел, как тот завоёвывает уважение чиновников и любовь народа. Действия Назарбаева всегда были дальновидными, он работал на перспективу, говорит Иван Чиркалин. Один из ярких примеров — перенос столицы из Алматы в центр республики.

Иван Чиркалин, Почётный гражданин СКО:

— Геополитически это было необходимо. Практически 100 км от границы. Но столица должна быть как можно дальше от всех, в середине. Все же понимали, что построить на голом месте столицу — это затратно. Но безопасность и независимости стоит гораздо дороже.

Выдающий реформатор и великая личность. Елбасы на мировой арене уважают. В этом можно убедиться, просто посмотрев фотографию со встреч лидеров стран. Елбасы всегда в центре, рассказывает Жаксыбай Самрат. Собкор газеты «Egemen Qazaqstan» 10 лет был в президентском пуле.

Жаксыбай Самрат, собственный корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan»:

— Он волевой и уверенный. Уверенный в своих словах, и решениях. Глядя на такого Президента, люди верили, что все сложности можно преодолеть, а кризис пережить. Он не кричал о том, как всё плохо. И не бросался обещаниями. Он человек действия.

И действия эти привели нас к сегодняшнему Казахстану. Процветающему, многонациональному и независимому. О вкладе Елбасы говорится и в серии книг «Великие люди Казахстана». Один из томов посвящён Нурсултану Назарбаеву. На онлайн-конференции прошла её презентация.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Автор этой книги — Таир Мансуров. Доктор политических наук, экс-аким нашей области, Почётный гражданин нашей области, автор многих книг, посвящённых истории независимости нашей страны. Я вчера ознакомился с этой книгой. Прекрасный труд, написанный доступным языком. Охватывает весь период нашей независимости. Практически летопись независимости через призму автора.

Участники конференции получили в подарок экземпляры этих книг.

Айгерим Мукашева