Глава региона провел прямой эфир и ответил на вопросы североказахстанцев

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

— На моих личных страницах в Facebook и Instagram буду проведены прямые эфиры, где каждый сможет получить ответ на волнующий его вопрос по ситуации с Covid-19 в Северо-Казахстанской области. Свои обращения вы можете оставить в комментариях под данной публикацией.



Жители региона предоставленной возможностью воспользовались и оставили почти 300 самых разных вопросов. Североказахстанцы ставили отметку «нравится», чтобы автоматически увеличить шансы на их попадание в прямой эфир. Такая активность совсем не удивляет. После совещания с главой государства, которое было в начале недели, вся страна замерла в ожидании важного решения. Госскомиссия разрабатывала сценарий ужесточения карантина, спровоцированного ростом заболевших. А казахстанцы обсуждали свои варианты развития событий. Чтобы вычеркнуть себя из категории инфицированных и «спать спокойно», жители области стали повально сдавать ПЦР-тесты, создавая очереди, рассказал Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Решение, принятое минздравом брать анализ ПЦР только при осложненном течение ОРВИ и явных признаках пневмонии. Если вы возьмете анализ и у вас никаких признаков, не факт, что при отрицательном результате вы завтра не сможете где-то заразиться. Ежедневно же невозможно проводить ПЦР-тесты.

В любом случае, условия для тех, кому они реально нужны здесь и сейчас, должны быть созданы. К уже существующему областному филиалу лаборатории добавилась еще одна, а до 10 июля, за счёт открытия третьей, в сутки в регионе смогут проводить более тысячи исследований на КВИ. С пониманием североказахстанцам придётся отнестись к ещё одному решению минздрава от 12-го июня, которому у нас в области из-за ухудшающейся эпидобстановки стали неукоснительно следовать с начала июля. Речь идет о приостановлении плановой госпитализации, без острых для нее показаний.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас все высвобождающиеся медицинские сотрудники будут в первую очередь направляться на борьбу с коронавирусной инфекцией и мы часть больничных коек тоже переоборудуем под провизорные и инфекционные направления, поскольку увеличение заболевания мы видим. Как только стабилизируется ситуация, мы сразу возобновим плановую госпитализацию.



Что и как будет работать в регионе в период двухнедельного карантина? Таких вопросов к Кумару Аксакалову было много. Он рассказал, что свою деятельность на 14 дней приостановят крупные объекты торговли, но те же супермаркеты при них закрывать не станут. Их режим работы, как и всех продуктовых, по многочисленным просьбам североказахстанцев, продлили до 22:00. Объектам непродовольственной торговли, где основная площадь превышает 500 кв. метров, повезло меньше, они попали под запрет. В целях безопасности не скоро выйдут из него и все учреждения дошкольного образования, парки аттракционов. Хорошая новость для тех, кто боялся, что общественный транспорт встанет, этого не будет. Автобусы продолжат курсировать по своим маршрутам с 6:30 до 21:30. Сложнее дела будут обстоять с передвижением по стране. Автовокзал приостановит свою работу, а количество ж/д направлений ограничат. Аналогичную меру применят и к заведениям общепита, которые смогут зарабатывать лишь на доставке, если у них нет зоны, находящейся на открытом воздухе. Жесткий карантин вновь испытает на прочность все сферы бизнеса. Но, если есть проблема, значит есть и решение.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Субъект малого и среднего бизнеса до 15 сентября в праве обратиться в банк либо микрофинансовую в праве написать заявление о предоставление дополнительных мер поддержки. Они оценят состояние каждого и при очевидном ухудшение ситуации будет предложена отсрочка по платежам, либо рефинансирование по льготным условиям.

Во время ЧП отсрочку по кредитам на сумму почти 3 млрд тенге в СК получили около 400 (четырехсот) бизнесменов. Жители региона, у которых нет своего дела, а теперь из-за обновленного карантина и работы, тоже без поддержки не останутся.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы попросим всех руководителей компаний, чтобы они не требовали документы сейчас не до этого. Нам нужно сейчас за 1-2 дня научить людей, которые, как минимум, на 14 дней останутся без работы, в это время заработать.

Для них сейчас на выбор есть порядка 2 тысяч вакансий, половина из которых связана со строительной сферой. Встретятся с потенциальном работодателем североказахстанцы 3 июля в здании русского драматического театра. Глава региона рассказал, что аналогичная встреча запланирована на следующей неделе, и состояться она должна 8 июля.

Дарья Пышмынцева