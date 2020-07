Более 4 тыс. североказахстанцев получили по 50 тысяч тенге из фонда «Birgemiz»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В непростое для страны время, когда пандемия Covida застала всех врасплох, по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева создали фонд «Біргеміз». Деньги предназначались для социально уязвимых слоёв населения. В первые 3 этапа по 50 тысяч тенге получили около 15 тысяч североказахстанцев. На днях людям поступили выплаты 4 транша. Среди них жительница села Новоишимского района им. Г. Мусрепова Айнаш Рамазанова

Айнаш Рамазанова, жительница с.Новоишимского , район им. Г.Мусрепова:

— Хотела бы поблагодарить за оказанную помощь. Получила 50 тысяч. Спасибо огромное. Хочется сказать, чтобы был мир во всем мире. Главное, чтобы никто никогда не болел. А если это произошло, то оптимистически настраиваться и бороться.

В рамках 4-й волны социальную помощь получили только сельчане. Более 4 тысяч человек. На эти цели выделили 209 млн тенге.

Ерик Аубакиров, житель г. Мамлютки, Мамлютский район:

— Мой отец -инвалид 1 группы. В это нелегкое время фонд «Биргемиз» оказал нашей семье несоизмеримую поддержку. Нам оказали социальную помощь. Хотел пожелать казахстанцам терпения, сил, радости и чтобы коронавирус побыстрее отступил.

Сандугаш Ибраева, жительница с.Ленинградского, Акжарский район:

— 30 июня нам выплатили 50 тысяч тенге. Для нас это было неожиданно. Мы очень рады, довольны, что нам оказывают помощь. Пусть наш Казахстан процветает, чтобы мы жили дружно и мирно.



Фонд «Біргеміз» оказал поддержку одиноким пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям, инвалидам, детям-сиротам, участникам ВОВ, труженикам тыла, а также тем, кто получает минимальную пенсию.

Абай Альжанов