8 июля областной историко-краеведческий музей проведёт прямой эфир в соцсетях

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

40 экспозиций. На каждой из них запечатлены самые важные исторические моменты, связанные с историей создания новой столицы Казахстана. Идея перенести главный город страны с юга на север принадлежит Первому Президенту — Елбасы -Нурслутану Назарбаеву. Сегодня Нур-Султан -символ независимости, «визитная карточка» нашего государства.

Айсулу Сарсенова, специалист областного историко-краеведческого музея:

— На выставке представлен фотоматериал,который отражает открытие различных объектов.Это религиозные объекты, это школы, консерватории , здесь можно также увидеть такие главные события , как ЭКСПО 2017. Также мы отражаем историю города Целинограда с 1961-1992.его главные достопримечательности.

Одна из них — уникальный по конструкции монумент «Байтерек » — символ светлого будущего Казахстана. Идея его создания тоже принадлежит Елбасы. Высота «Байтерека» 97 метров. Цифра выбрана не случайно. Она символизирует 1997 год, ставший новой точкой отсчета в истории страны.

Айсулу Сарсенова , специалист областного историко-краеведческого музея:

— Замысел с космогоническим представлением древних кочевников. То есть легенда ,что на стыке миров протекает река , на ее берегу возвышается дерево, и каждый год на этом дереве откладывает свое яйцо священная птица Самрук, которое проглатывает дракон Айдахар, это символ смены дня и ночи , добра и зла.

Сегодня Нур-Султан -город с современной архитектурой. За 22 года в столице построили десятки уникальных зданий. Одно из них — выставочный павильон «Нұр-Әлем».

Айсулу Сарсенова, специалист областного историко-краеведческого музея:

— Вашему вниманию предоставлен фотоматериал , который отображает важное событие в жизни нашего государства -это международная выставка ЭКСПО, которая проходила именно в нашей столице. Самое главное-павильон , который заинтересовал всех туристов своей причудливой красотой, и в данной момент он стал инновационным ХАБом.

Увидеть преображения главного города страны в картинках и углубиться в его историю может каждый желающий североказахстанец. Фотовыставку ко дню столицы сотрудники областного краеведческого музея проведут 8 июля режиме онлайн. Прямые эфиры пройдут на официальных страницах в соц.сетях.

Анжелика Сычёва