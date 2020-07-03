6 июля столице Республики Казахстан -городу Нур-Султану исполняется 22 года

Общество

21:05 3 Июля 2020

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Традиционно каждый год в этот день по всей стране, в том числе и в Северном Казахстане, проходят массовые гуляния: концерты, тематические выставки, конкурсы, ярмарки. В 2020 из-за пандемии всё это пришлось отменить. Тем не менее , североказахстанцы не упускают возможности признаться в любви главному городу страны.

Гульбахша Мусабаева, руководитель кабинета медиации «Қоғамдық келесім»:

— День столицы — исторический праздник , связанный с суверенитетом РК. На сегодняшний день, отмечая этот праздник, хочется сказать, что Астана -это город, который имеет международный авторитет. Я хочу отметить два важных события, связанных с нашей столицей -это саммит ОБСЕ, собрались и смогли говорить о политических вопросах. И еще ЭКСПО, когда нашу страну посетили представители 115 стран.

Николай Авдеев, председатель Северо-Казахстанского областного филиала общественного объединения «Русская община Казахстана»:

-Дорогие соотечественники, друзья. Поздравляем вас с днем столицы. Нур-Султан -это перспективный , амбициозный город. Это — лицо нашего государства. Сегодня с уверенностью можно сказать, что оно прекрасно и совершенно. Мы гордимся нашей столицей. Мы мечтаем, чтобы каждый город нашей страны был таким же. Еще хочется поздравить нашего Первого Президента. Поздравляем с юбилеем.

 

 

Анжелика Сычёва

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