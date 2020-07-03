3 июля по инициативе главы региона прошла ярмарка вакансий на 1800 рабочих мест

Общество

20:48 3 Июля 2020

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На приглашение акима области участвовать в ярмарке вакансий откликнулось немало людей. В поиске временной подработки сюда пришла Алёна Алексеева. До карантина трудилась поваром в аквапарке. Но из-за введения ограничительных мер его закрыли. Чтобы не остаться без средств к существованию и хоть как-то прокормить семью, готова рассмотреть любые варианты, -говорит женщина.

Алена Алексеева, жительница г.Петропавловска:

— Нас закрыли еще с марта. Отработали 12 дней и опять закрыли аквапарк. Выживать как-то нужно. Временно на такую же должность не берут, только на постоянку. Увидела, что здесь можно найти вакансию. Может быть что-нибудь подберу.

С такой же целью пришел сюда и студент Ерлан Алибеков. Парню 19 лет. Во время летних каникул решил трудоустроиться. Рассматривает строительную отрасль.

Ерлан Алибеков, студент:

— Я подумал, а почему бы не устроиться на работу? Свободного времени у меня достаточно. К тому же, есть возможность подкопить денег на новый учебный год. Надеюсь, найду подходящую специальность.

Всего на ярмарке вакансий насчитывается более 1800 рабочих мест. 1011 из них- по «Дорожной карте занятости», еще 381 — это постоянные вакансии и 440 — временных.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Зарплата минимальная идет от 70 тысяч тенге- это постоянные рабочие места, в рамках «ДКЗ»- от 85 тысяч тенге. По молодежной практике, это временные рабочие, там зарплата от 42 500 тенге.

С 5 июля в СК возвращаются двухнедельные ограничительные меры. По словам Аскара Хабибулина, в это время процедуру для временного трудоустройства максимально упростят. Следующая ярмарка вакансий состоится 8 июля.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Библиотека им.С.Муканова пополнилась новыми экземплярами книг
23 июня в стране отметят День государственного служащего
Антикоррупционщики впервые провели дистанционный прием граждан
В петропавловском клубе «28 петель» вяжут вещи для недоношенных малышей
Вопрос конфессиональной принадлежности стал более актуален
Благотворительную акцию организовали активисты областного профсоюзного центра
Антикоррупционщики разбирались в спорном вопросе представителей ритуальных услуг
5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды
Социальные выплаты продолжают получать североказахстанцы
В Петропавловске определили места для проведения мирных собраний
Пятая часть детей сирот в СКО проживает в детских домах
53 дома построят в районе им. Г.Мусрепова в этом году для переселенцев