В областном центре усиливают санитарную обработку

Безопасность превыше всего. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Петропавловске усиливают санитарную обработку. Специальными растворами дезинфекторы ежедневно опрыскивают улицы и остановочные павильоны. На помощь выходят и сами жители. Они обрабатывают подъезды домов и дворы многоэтажек.

— Каждый сантиметр нужно обработать,чтобы не было проблемы.



Все 28 подъездов жилых домов КСК «Уалиханова 46 » дезинфицируют дважды в неделю с начала марта. В первую очередь обрабатываются перила, лифты, почтовые ящики, домофоны и двери. Проводят генеральную уборку жильцы своими силами.

Юлия Андроненко, председатель КСК «Уалиханова 46 В»:

— Обрабатываем дез-хлором, в пределах 4-5 таблеток мы кладем в 8 литровую емкость , обрабатываем подоконники , плинтусы, стены. 01:08-01:13 Также мы обрабатываем детские площадки, лавочки, скамейки Мы делаем из кассы КСК, то есть из средств, собранных жильцами на обслуживание дома.



Средства из этой же кассы идут на оплату людям, которые занимаются санобработкой. 1000 тенге — за один подъезд. Учитывая, что дезинфекцию проводят два раза в неделю, сумма получается не маленькая. 56 тысяч тенге. Инициативу жильцов специалисты поддерживают. Проводить санобработку нужно обязательно, -говорят они. И в Петропавловске много таких активистов. Но, если в домах все же обнаружили очаги коронавируса, то усиленной обработкой занимаются уже дезинфекторы.

Жулдызбек Жамантаев, заместитель директора Национального центра экспертизы «Центр дезинфекции по СКО»:

— Наша служба занимается заключительной дезинфекцией в очаге заболевания , в первую очередь это очаговая дезинфекция. После госпитализации человека , изоляции.00:36 Согласно инструкции препарата обрабатываем объекты, обеззараживаем. Это жесткая поверхность, пол, мебель, мягкая поверхность, уборочный инвентарь, в завимости от объекта обеззараживания.



Локации могут быть разные. Это места, где инфицированный проживает, работает или учится.

Анжелика Сычёва