В областной библиотеке имени Сабита Муканова отметили Национальный День Домбры

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Домбра — паспорт и бренд казаха, часть его неповторимого облика». Так описывает музыкальный инструмент Первый Президент Казахстана. Именно Нурсултан Назарбаев учредил в стране Национальный День Домбры. Приходится он на первое воскресенье июля. Накануне праздник музыкального достояния народа отметили в областной библиотеке имени Сабита Муканова.

Сыграть тысячу произведений всего на двух струнах Серикбай Кусаинов может с легкостью. Домбра — верный спутник музыканта с раннего детства. Свое мастерство он оттачивал с детства.

Серикбай Кусаинов — композитор, музыкант, обладатель медали «Ыбрай Алтынсарин»:

— Эту домбру подарил дядя, когда мне едва исполнилось два года. В руки свой инструмент я получил в 4 классе. До этого на нем играли мои братья. На семейных торжествах эта домбра была главным атрибутом.



Сейчас все тонкости игры композитор передает своим потомкам. Диас Серикбай- студент третьего курса СКГУ им. М. Козыбаева. Свою профессиональную деятельность решил связать с музыкой. Благодаря дедушке всё его детство прошло через звуки струн и мелодии кюев.

Диас Серикбай- музыкант:

— Смотря на дедушку, я брал какое-то вдохновение. После этого хотел научиться играть на домбре. Ну и сейчас, мне уже 20 лет, обучаясь в университете, по стопам дедушки я участвую во многих конкурсах, был дипломантом. Занимал первые места и Гран- при. Сегодня мы пришли в библиотеку Сабита Муканова специально на прямой эфир ко Дню празднования Домбры.



Кюи великих казахских композиторов прозвучали в честь национального праздника. Через платформу Инстаграм пользователи с удовольствием слушали местных исполнителей. Такую возможность любителям искусства предоставили работники областной библиотеки им. Сабита Муканова. Национальный праздник домбры — прекрасный повод приобщиться ко всему тому, что с ней связано. Камшат Абилькаримова работает здесь библиографом. В качестве подарка своим читателям организовала книжную выставку.

Камшат Абилькаримова — библиограф областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Среди книг, которые представлены на выставке, можно отметить книгу Акселеу Сейдимбека «Қазақтың күй өнері». Эта книга очень ценна с историко-этнографической стороны. В этой книге напечатан материал, который раннее еще не видел свет.

Для читателей, которые хотят научиться виртуозно владеть домброй, библиотека предоставляет учебные пособия. А для любителей насладиться звуками национального инструмента есть специальные диски.

Жанель Бисенбаева.