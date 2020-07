В июле выплаты нового госпособия получат 15 многодетных семей из СК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С 1 июля начались выплаты нового госпособия для многодетных семей. Из-за изменения в законе им пересчитали размер пособий. Речь идет о ежемесячных государственных выплатах для многодетных, которые утвердили в этом году. Они положены семьям, воспитывающим четверо и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов до 23 лет, которые учатся очно. В нашем регионе таких больше 3 тысяч.

Маленьких членов семьи Таженовых в хорошую погоду домой не загнать. Самый юный — Ансар, ему сейчас год и 3 месяца, без братьев и сестер не может провести ни минуты, бегает за ними, как хвостик. А вот примерно так уже в компании мамы он, Адылет, Адель и Адия проводят большинство пасмурных дней. Под дождем особо не погуляешь, потому в ход идут любимые игрушки. Молодая мама в декрете Аида Таженова призналась, что такое времяпрепровождение ни на что не променяет, пока даже по работе не скучает. Ведь дети так быстро растут. А с ними их потребности, которые с годами становятся только дороже.

Аида Таженова, жительница с.Новокаменки, Кызылжарский район:

— Больше всего, конечно, уходит у нас на продукты питания. Так, как дети сейчас очень много выбирают, не хотят, приходится очень много покупать им молока и продуктов. Крупный рогатый скот мы не держим, держим только птицу. В основном продукты и одежда.



Аида считает, что их семье повезло. Весенний карантин не ударил по доходу Таженовых, ее супруг продолжал работать, не было перебоев и с выплатой госпособия для многодетных, которое ввели в начале 2020-го. С апреля вместе с ростом МРП оно стало на несколько тысяч больше. Сейчас мама 4-х детей каждый месяц получает почти 45 тысяч тенге.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:



-600 тысяч тенге. Такая сумма по данным исследования, которое проводили в Казахстане несколько лет назад, понадобится родителям в первые два года жизни ребенка. Речь идет о расходах без экстра — трат, например, на медицинские услуги. Потребности мамы и папы тоже в расчет не брали. В 2020-м вместе с ростом казахстанских зарплат и цен к 600 (шестистам) тысячам можно прибавить еще несколько сотен. А если в семье не один, не четверо, а, скажем 8 или даже 16 детей.

До закона, подписанного Главой государства 13 мая 2020 г., такая семья получала столько же, сколько родители, которые воспитывают семерых. Теперь размер пособия в Казахстане устанавливается, исходя из количества детей. Если их 4-ро, родителям полагаются 44 532 тенге, если 7-ро — 77 951 тенге, если 8 и более, дополнительно по 4 МРП на каждого ребенка

· для семьи с 8 детьми — 88 896 тенге

· с 9 детьми — 100 008 тенге

· с 10 детьми — 111 120 тенге

· с 11 детьми — 122 232 тенге

· с 12 детьми — 133 344 тенге

· с 13 детьми — 144 456 тенге

· с 14 детьми — 155 568 тенге

· с 15 детьми — 166 680 тенге

· с 16 детьми — 177 792 тенге



Гульбахыт Манабаева, заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:

— В связи с этим нами проведена работа по перерасчету тем получателям, у кого в семье имеется 8 и более детей. У нас, если по области получатели данного пособия более 3 тысяч семей, из них 15-ти семьям сделали перерасчет. В июле месяце данные получатели у нас получат пособия в новом размере. 3:48 Разницу за январь, например, вот эти разницы перерасчетом они в июле тоже получат.



С учетом разницы за предыдущие месяцы сумма пособия в семьях, которые воспитывают 8 и более детей, выйдет приличная, говорят специалисты. Такой вот приятный июльский сюрприз. Всего с начала 2020-го ежемесячное гос пособие для многодетных получили почти 400 тысяч казахстанских семей.

Дарья Пышмынцева