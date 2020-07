Североказахстанские синоптики дали прогноз на июль

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Витамин D, постоянное чувство бодрости и целое море позитивных эмоций. Это и многое другое дает человеку солнце. Оно за первые несколько дней июля показывалось редко. Но ведь впереди еще целый месяц. Каким он будет, рассказали синоптики.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

-Благодарно и в плаще, брюках вместо легкой юбки и закрытой обуви, чтобы ноги не замерзли. Второй летний месяц погодой жителей региона пока не баловал. Североказахстанцы, конечно, народ закаленный, но солнце и тепло лишними никогда не бывают.



Особенно сейчас, когда каждый день в стране заболевает все больше людей, а моральные силы тех, кто здоров, кажется вот -вот сойдут на нет, настоящее лето пришлось бы очень кстати. Солнечный день, как глоток свежего воздуха. Пасмурная погода, бок о бок с которой североказахстанцы живут примерно 9 месяцев в году, дает обратный эффект.

Татьяна Марьина, ведущий синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

-В первой половине первой декады ожидается температура воздуха ночью 10-15, местами 7 тепла, днем 16-21, местами 25 тепла. Во второй половине декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 12-18 тепла, днем до 26-31 тепла.

В общем лету в регионе быть, пусть и не самому интересному и насыщенному на события из-за карантина. А к концу июля, когда по прогнозам синоптиков воздух прогреется до 37 градусов, жители региона начнут очень сильно скучать по прохладе и запаху дождя.

Татьяна Марьина, ведущий синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО:



-Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Местами дождь, гроза, усиление ветра 15-20 м/c предполагается часто в течение месяца.

Таким образом, довольны июлем останутся все без исключения, и любители жары, и те, кто предпочитает прохладу.

Дарья Пышмынцева