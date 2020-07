YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Получить достоверную информацию по вопросам, связанным с коронавирусной инфекции, не выходя из дома. На базе 3 городской поликлиники открыли дополнительный колл-центр. «Горячую линию» запустили по поручению главы государства, которое он озвучил на совещании в понедельник 29 июня. За 3 дня специалисты поликлиники приняли около 300 звонков от населения.

Касым-Жомарт Токаев , Президент РК:

-Граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР -тест следует строго по онлайн-записи или через СALL-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учёта.



В тот же день на базе 3 городской поликлиники при главном СALL-центре развернули дополнительный. Создали его для горожан, у которых есть вопросы, касаемые коронавирусной инфекции.

Алия Ташетова, главный врач городской поликлиники №3:



— До этого существовал колл-центр, который принимал все вызовы по работе поликлиники. Но сейчас эпидобстановка с наплывом пациентов по вопросам ковида, отдельно выделили номер. Есть врач, который регулирует поток вызовов по ОРВИ и пневмонии.



Только за 3 дня на «горячую линию» по номеру 53 80 15 поступило порядка 300 звонков. В день — около ста. Консультируют людей участковый терапевт и психолог. Алтынай Бекмагамбетова на телефоне с 8 часов утра.

Алтынай Бекмагамбетова, психолог городской поликлиники №3:



— Нам с утра поступают вызовы. В основном люди интересуются результатами, спрашивают о симптоматике, у нас есть врач — эксперт по этой теме, успокаиваем тех, у кого паника по поводу коронавируса. Результаты мы оповещаем в участковую службу, а они связываются с пациентами и говорят им результаты.



Перед тем, как бригаде врачей выехать на вызов, машины тщательно обрабатывают дезраствором. Всего на базе поликлиники три единицы спецтехники. Из-за большого потока пациентов выделили еще столько же.

Напомним , задать интересующий вопрос и обратиться за помощью в колл-центр горожане могут с 8 утра до 20.00 часов вечера по номеру, указанному на экране.

