ФК «Qyzyljar» одержал волевую победу над «Окжетпесом»

Первая победа футболистов «Кызылжара» в Премьер-Лиге. В 3 туре в северном дерби на домашнем поле петропавлоцы одолели «Окжетпес». Игра проходила при пустых трибунах, но, тем не менее никак не повлияла на настрой команд. После рестарта они выдали зрелищный матч. Проявили себя новички «орлов».

Противостояние северных соседей проходило без поддержки болельщиков, но градус и накал поединка остались, как и прежде, высокими. Уже на первых минутах опасные атаки гостей сыпались раз за разом. Нашим защитникам и голкиперу не раз приходилось выручать команду до тех пор, пока нападающий «Окжетпеса» Жасулан Молдакараев не добился своего. Сольным проходом он открыл счет в матче на 28 минуте.

«Орлы» были близки ко 2 пропущенному голу, но удача улыбнулась в нашу пользу. Под занавес первого тайма после контратаки новичок команды Габриэль Энаке сумел восстановить равновесие, не сильным ударом отправив мяч в угол ворот.

После перерыва наши футболисты наладили игру: стали наращивать темп и оказывать давление обороне соперников. Игроки постоянно находились на чужой половине поля. Однако, застать врасплох «Окжетпес» не удавалось. Два 100% голевых момента пришлись на попадания в штангу. За свои старания подопечные Вячеслава Руснака получили вознаграждение. На 76 минуте очередная ошибка защитников кокшетауцев привела к автоголу.

В концовке поединка уступающая команда утроила последний штурм, но вновь нарвалась на контрвыпад наших игроков. На 87 минуте Форвард Тимур Мульдинов мастерски перекинул голкипера и закатил мяч в пустые ворота. Итоговый счет 3-1.

Тимур Мульдинов, нападающий ФК «Qyzyljar»:



— Долго готовились к игре. Спустя 4 месяца вышли на поле. В первые минуты было не просто. Проигрывая 0-1 ребята собрались, мы забили 3 мяча. Это показательный результат. Будем двигаться дальше. Следующая игра очень важная.



Первая победа в чемпионате принесла «орлам» 3 очка и они покинули зону вылета. Кокшетауцы опустились на последнюю строчку. Прошло 2 тура.

Вячеслав Руснак, главный тренер ФК «Qyzyljar»:



— Не все команды в оптимальной форме, но кто приложит немного усилии, тот и победит. Сегодня мы хотели выиграть. Победа- заслуга ребят. 1.08 Ребята потеряли игровой ритм, надеюсь, с каждой игрой будет лучше.

Следующий матч наши футболисты сыграют 5 июля в гостях. Матч состоится в Таразе против местного клуба.

Абай Альжанов