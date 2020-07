Больше 18 млрд тенге для недопущения распространения COVID-19 выделено из резерва правительства РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Не исчезнут, не закончатся, а в случае необходимости — довезут. Все это о лекарственных препаратах. Именно они сейчас в топе продаж в каждом регионе страны. По данным министерства здравоохранения для недопущения распространения COVID-19, в том числе на лекарственное обеспечение, из правительственного резерва выделили больше 18 млрд тенге. Всё ли есть на аптечных витринах, и какие препараты сейчас в спросе у североказахстанцев, расскажем далее.

— Поручаю до конца июля на 50 % увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю Правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

— Желание сделать неиссякаемый лекарственный запас у жителей страны, в том числе и североказахстанцев, периодически появлялось этой весной. Сегодня из-за сложившейся в Казахстане ситуации каждый хочет забить до отказа свою домашнюю аптечку. Так спокойнее.

Виктория Костюхина, руководитель аптеки:



— Востребованы определенные группы лекарственных препаратов. В основном противовирусные, жаропонижающие, антибиотики. Достаточно много антибиотиков выписывается докторами.



И далее по списку, в котором почти у каждого есть маски и антисептики, без средств защиты сейчас никуда. Они на полках городских аптек есть в достаточном количестве, как и лекарственные препараты.

Виктория Костюхина, руководитель аптеки:



— Поставка товара регулярная, ежедневная, если доставляется товар либо с Астаны, либо с Костаная 3 раза в неделю. Т.е все группы лекарственных средств поддерживаются в должном количестве.



По информации министерства здравоохранения страны:

В медицинские организации республики отгружено — 59 наименований лекарственных средств на сумму 128,7 млн тенге.

Также в рамках резервов правительства РК закуплены средства индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 6,5 млрд тенге

Из средств резерва правительства Республики Казахстан выделены денежные средства на общую сумму 18,1 млрд тенге, в том числе:

-Министерству здравоохранения РК — 12,8 млрд тенге.

-Другим ведомствам и государственным органам, задействованным в мероприятиях, — 5,3 млрд тенге.

— Средства направлены на закуп средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. Так, в рамках 1-4 резервов правительства РК закуплены средства индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 6,5 млрд тенге.



Людмила Бюрабекова, вице-министр здравоохранения РК:

— Что с полок казахстанских аптек исчезло давно, так это самые простые градусники. Если старый пришел в негодность новый найти проблематично.

Виктория Костюхина, руководитель аптеки:



— По градусникам действительно создана ситуация, которую мы никак не можем решить, градусников в данное время нет в продаже, единственное, что мы можем предложить, это электронные термометры. Но, здесь немножко другая ценовая политика.

За электронный градусник придется отдать 1200 тенге, стоит он в 6 раз дороже самого простого.

Пышмынцева Дарья