6 североказахстанцев с начала года лишились свободы за совершение коррупционных преступлений. 5(пятеро) отделались крупными штрафами. Такую статистику озвучил руководитель областной антикоррупционной службы Ернар Баянгазин на онлайн-брифинге. Также он подвел итоги работы ведомства за полгода. Специалисты отмечают, что уровень коррупции в СК оценивается как средний по стране.

За полгода областная антикоррупционная служба выявила 54 преступления. 69% из которых — это коррупционные факты. По оконченным уголовным делам ущерб государству составил полмиллиарда тенге, говорит Ернар Баянгазин. Почти все средства вернули обратно в госказну. Кроме того, 5 руководителей поймались на взятках и хищениях.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Осуждено 12 лиц, из которых 6 приговорены к лишению свободы, 5 — к штрафу, 1- к ограничению свободы. 177. 1.06 По линии превенции коррупции за 6 месяцев проведены внешние анализы коррупционных рисков в 8 государственных органах.



В этом списке и управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Практика показывает, что в ведомстве коррупционые факты встречаются с завидной регулярностью. Специалисты направили в управление 19 рекомендаций. В целом, борцы с коррупцией в своей работе акцентируют внимание на трех направлениях: формировании антикоррупционной культуры, искоренении бытовой коррупции и общественном контроле. В рамках последнего реализуются объемные проекты. К примеру, благодаря мониторингу портала «Единое окно закупок» госорганы региона сэкономили свыше 50 миллионов тенге. Что касается проекта «Сапалы Жол», то…

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Представителями мониторинговой группы совместно с центром качества дорожных активов в 2020 году совершено 8 выездов на участки, где ведутся строительные работы. В результате были выявлены десятки нарушений. Наиболее характерными из них отмечаются несоответствия установленным требованиям по ширине и толщине асфальта, его уплотнение и как следствие просадка основания. На основании составленных актов предписания направлены заказчику и подрядчику.



Антикоррупционщики проводят социальные онлайн-опросы среди населения. В последнем приняли участие 1000 североказахстанцев. Результаты показали, уровень коррупции в нашем регионе жители оценивают как средний по всей стране.

Абай Альжанов