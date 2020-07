В СКО выявлен факт незаконной добычи природных ресурсов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

153 нарушения природоохранного законодательства за три дня. Полицейские области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». 94 североказахстанца нарушили правила охоты, ещё 32 рыболовства. Кроме того, идут два досудебных расследования экологических преступлений.

Одно из них произошло в районе Шал акына. Около села Крещенки в старом карьере незаконно добывали щебень. Инспектор природоохранной полиции заметил движение техники. Погрузчик и два КамАЗа вывозили инертный материал. Как оказалось, руководитель ТОО решил подсыпать дороги и территорию около предприятия. За несколько дней вывез 480 тонн. Сумму ущерба ещё предстоит выяснить.

Айгерим Мукашева