В СКО выявлен факт незаконной добычи природных ресурсов

Правоохранительные органы

21:14 1 Июля 2020

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153 нарушения природоохранного законодательства за три дня. Полицейские области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». 94 североказахстанца нарушили правила охоты, ещё 32 рыболовства. Кроме того, идут два досудебных расследования экологических преступлений.

Одно из них произошло в районе Шал акына. Около села Крещенки в старом карьере незаконно добывали щебень. Инспектор природоохранной полиции заметил движение техники. Погрузчик и два КамАЗа вывозили инертный материал. Как оказалось, руководитель ТОО решил подсыпать дороги и территорию около предприятия. За несколько дней вывез 480 тонн. Сумму ущерба ещё предстоит выяснить.

Айгерим  Мукашева

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