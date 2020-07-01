В областном центре на улице Заводской в квартире произошел пожар

ДЧС

21:20 1 Июля 2020

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В Петропавловске на 4 этаже жилого дома на улице Заводской произошел пожар.

Сообщение о происшествии поступило на пульт огнеборцев в 11.28. Через 15 минут, сразу после эвакуации жильцов 5 этажки пожар удалось локализовать, а в 11.45 его полностью ликвидировали. По предварительной версии спасателей хозяйка квартиры забыла выключить утюг и ушла заниматься своими делами.

Руслан Кудайбергенов, оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС СКО:

— Было повреждено личное имущество на площади 5 кв метров. Эвакуировано с подъезда 15 человек, 1 ребенок. Сообщение поступило от соседей с верхнего этажа.

Дарья  Пышмынцева

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