В областном центре на улице Заводской в квартире произошел пожар

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске на 4 этаже жилого дома на улице Заводской произошел пожар.

Сообщение о происшествии поступило на пульт огнеборцев в 11.28. Через 15 минут, сразу после эвакуации жильцов 5 этажки пожар удалось локализовать, а в 11.45 его полностью ликвидировали. По предварительной версии спасателей хозяйка квартиры забыла выключить утюг и ушла заниматься своими делами.

Руслан Кудайбергенов, оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС СКО:



— Было повреждено личное имущество на площади 5 кв метров. Эвакуировано с подъезда 15 человек, 1 ребенок. Сообщение поступило от соседей с верхнего этажа.



Дарья Пышмынцева