В 2020-м году в 7 сёлах Кызылжарского района для переселенцев возведут 48 домов

Из трудоизбыточных регионов на север страны. С каждым годом число наших соотечественников, которые в поисках лучшей жизни готовы сменить прописку, растёт. Только в 2019-ом для ПМЖ Кызылжарский район выбрали 45 семей-переселенцев. Всем выплатили субсидии за переезд, нашли работу и помогли с жильем. В этом году для них возводят еще почти 50 новых домов.

Юго-восток села Бесколь развивается семимильными шагами. Здесь строят новую школу, уже заасфальтировали улицы. Одним словом, условия для проживания комфортные. Сейчас в этом районе возводят 8 домов для переселенцев из южных регионов страны. Строительными работами занимается бригада ИП «Ахмутдинов». Обещают, что жилье будет теплым и уютным. В каждом — по 100 квадратных метров.

Азамат Алтынбек, прораб ИП «Ахмутдинов», Кызылжарский район:

— 21 мая начали строительство. Надеемся, к 10 августа закончим. На этом этапе у 8 домов стены уже стоят. У 6 домов крыши поставили и 4 дома профлистом накрыли. Работают около 20 человек.



Зал, 2 спальни, кухня, прихожая и санузел. Воду и свет уже подвели. На придворовых территориях скоро появятся хозпостройки. Стоимость одного такого дома — 7 миллионов тенге. После завершения строительства недвижимость выкупит государство. В этом году в 7 сёлах Кызылжарского района для переселенцев возведут 48 домов. Это на 9 больше по сравнению с 2019-м.

Акбота Шайкина, директор центра занятости населения Кызылжарского района:



— Будут построены дома в сельских округах: Кызылжарском, Бескольском, Петерфельдском, Налобинском, Рощинском, Якорьском. На сегодняшний день переселено 28 семей-переселенцев, 18 из которых в рамках программы строительства жилья. Трудоспособные члены семьи были трудоустроены, по приезду они получили субсидии за переезд.



Это по 97 тысяч тенге на каждого члена семьи. Платить за аренду жилья переселенцы будут на льготных условиях, а через 5 лет смогут приватизировать его по остаточной стоимости. По статистике в Кызылжарский район на ПМЖ в поисках лучшей жизни переезжают соотечественники из Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей, Шымкента, Алматы и Нур-Султана.

Абай Альжанов