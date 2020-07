Специалиста горакимата пожизненно лишили права занимать государственную должность

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пересмотреть работу оперативного штаба на наличие коррупционных рисков, усилить контроль за процедурой выдачи разрешений на проезды через блокпосты, -эти и другие рекомендации дали в областном антикоррупционном ведомстве руководителям и специалистам соответствующих департаментов. На онлайн-брифинге говорили о фактах коррупционных преступлений и о том, какое наказание понесли нарушители. Специалисты руководствовались 200-й статьей Уголовного Кодекса страны.

Абай Альжанов, корриспондент:

— Год назад в СК произошел громкий коррупционный скандал. Тогда экс-заместитель руководителя областного управления финансов присвоил из госбюджета больше полумиллиарда тенге. Схема вывода денег была проста: нечистый на руку Адильбек Калиев вместе с супругой приобрели 2 действующих предприятия. Это давало им возможность пользоваться должностными полномочиями и легко выигрывать тендеры на проведение земельно-кадастровых работ. До тех пор пока их не задержали.



Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции СКО:

— Следует отметить, что 25 июня в законную силу приговор в отношении заместителя руководителя управления финансов СКО А.Калиева, осужденного к 8 годам лишения свободы, за незаконное участие в предпринимательской деятельности и незаконную легализацию госимущества, Д. Калиевой — за мошенничество.

Наталья Дышкант, руководитель управления финансов СКО:



— Руководством области принято решение +создать отдельное управление по госзакупкам, что также снижает коррупционные риски. Отмечу, у нас была проверка, были рассмотрены нарушения, которые были допущены. Коррупционых нарушений не обнаружены.



Говорили здесь еще об одном коррупционном правонарушении. Несколько месяцев назад во время чрезвычайного положения антикоррупционщики поймали на взятке главного специалиста отдела городского акимата. Он продавал разрешения на беспрепятственное передвижение автомобилей через карантинные блокпосты. Услуга стоила 50 тысяч тенге. Точку в этом деле поставил суд. В итоге мужчина отделался крупным штрафом- 3 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции СКО:

— Учитывая сложившуюся ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции, пересмотреть работу Оперативного штаба на наличие коррупционных рисков, усилить контроль за процедурой выдачи разрешений на проезды через блокпосты. 7.06 Необходимо включить в состав штаба сотрудников УАП полиции, управления предпринимательства и туризма, РПП «Атамекен» .



Во всех перечисленных случаях антикоррупционщики руководствовались статьями 60-й и 200 -й УК страны.

