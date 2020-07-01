С 1 июля стражи порядка проводят акцию по выкупу незаконного оружия и боеприпасов

Правоохранительные органы

21:18 1 Июля 2020

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С 1 июля стражи порядка проводят акцию по выкупу незаконного оружия и боеприпасов. Североказахстанцы могут сдать их в полицию, не опасаясь ответственности, и при этом еще получить вознаграждение. В связи с карантином полицейские заявки будут принимать в онлайн-формате.

Подробная информация доступна по номерам телефона, которые вы видите на экране: 8 (7152) 49-37-49 и 8 (7152) 39-48-66, либо можно получить консультацию по горячей линии «102». Сотрудники органов примут предметы вооружения с выездом на место. В прошлом году североказахстанцы передали полиции 109 единиц оружия. В списке 13 единиц нарезного, 95 — гладкоствольного и 1 — травматического, а также 700 патронов. Всего откликнулись более 90 человек, им выплатили свыше 6 миллионов тенге.

Абай Альжанов

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