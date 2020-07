Провизорный стационар на 200 коек открыли в областной многопрофильной больнице

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Вынужденные меры. В терапевтическом корпусе областной многопрофильной больнице развернули провизорный стационар на 200 коек. Чуть больше чем за сутки туда поступило почти 100 больных. Работают с зараженными 4 врача и 30 человек среднего медицинского персонала. Между тем, режим работы лечебницы сохраняется. 8 отделений перевели на базу других медучреждений областного центра. Там будут продолжать вести приём пациентов.

Бахытжан Самиева, председатель Альянса женских сил по СКО:



— Я хочу сказать, уважаемые земляки. Верить в это надо. Я вроде защищалась, и спиртом протирала, в маске ходила в общественные места. Ну вот 21-го числа я почувствовала себя не хорошо, не сказала бы, что сразу стало плохо, но я сразу принялась за свое лечение. Самоизолировалась, начала звонить знакомым врачам, мне предложили сразу сдать на Ковид и начать лечение.



Бахытжан Самиеву знают многие. Она -председатель регионального Альянса женских сил, общественник, ведет активный образ жизни, участвует в различных мероприятиях. Сейчас Бахытжан Магжановна дома. На карантине. Тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке.

— Я долго думала, стоит ли делиться своим состоянием с вами, уважаемые друзья! Уже 10 день я сижу на самоизоляции. 21-22 июня я почувствовала себя плохо: запершило в горле, начала подкашливать, температура поднялась до 37,2. Такое состояние продолжалось 2 дня. По настоянию врачей мы с дочерью «сели» на антибиотики и парацетамол. На 3 день состояние улучшилось. И уже на 7 день пришли анализы с положительным результатом.



В конце публикации общественный деятель добавила, что ситуация в мире и в нашей стране- угрожающая. Не следовать правилам и рекомендациям -крайне опрометчиво и самонадеянно. Об этом наперебой говорят и сами врачи.



Нурлан Жакупов, и.о. главного врача многопрофильной детской областной больницы:



— К сожалению, в нашей области увеличивается число больных и носителей. Почему так случилось, скорее всего, это по вине самих же людей . После снятия ограничительных и карантинных мер они начали активно посещать общественные места, не соблюдать правила личной гигиены. А введение новых жестких карантинных мер, по всей видимости, это просто необходимость.



Рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина поручил Госкомиссии Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время совещания по мерам противодействия распространению коронавируса. По словам Главы государства, до конца июля необходимо до 50% увеличить количество инфекционных коек. В нашем регионе поручения президента уже начали выполнять.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Со вчерашнего дня при многопрофильной больнице в терапевтическом корпусе организован провизорный стационар на 200 коек. Для чего мы были вынуждены перевести 8 отделений. Сейчас тут уже более 100 больных, чуть более суток заполняемость. Пока свободные места есть. Госпитализируем пациентов с тяжелой формой, со средней степенью тяжести. Практически все с двусторонней пневмонией. Работают с больными 4 врача и почти 30 человек среднего медицинского персонала.



И даже этих новых развернутых инфекционных коек может быть недостаточно, если продолжать халатно относиться к проблеме и недооценивать ее масштаб, говорят врачи. Ведь каждый день число заразившихся становится больше. Сейчас в области около 1300 людей с положительным результатом на ковид. Чуть больше 80 из них зарегистрировали за последние сутки.

