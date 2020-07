Онлайн-конкурс к Национальному дню домбры организовали в областной АНК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Первое воскресенье июля в Казахстане — Национальный день домбры. Накануне в областной ассамблее народа Казахстана организовали онлайн-конкурс под названием «Тарт, домбра». Свои работы отправили на него 20 североказахстнцев.

Домбра – не просто казахский музыкальный инструмент, это национальное достояние. Организаторы конкурса «Тарт, домбра» хотят в очередной раз напомнить об этом североказхастанцам.

Элла Рахимжанова, руководитель отдела КГУ «Қоғамдық келесім»:

— В конкурсе приняли участие порядка 20 молодых конкурсантов в возрасте до 29 лет — это и сольные исполнители и ансамбли. Все хорошо подготовлены. У каждого участника есть наставник, здесь мы наблюдаем связь поколений.



Конкурс дистанционный. Свои выступления участники записывали на видео, а затем отправляли на электронную почту ассамблеи народа Казахстана. Всего приняли участие более 20 человек. Одним, из которых стал Байымбет Кубайдолла. На этом музыкальном инструменте играет уже 10 лет. А четыре года назад стал преподавать уроки в городской классической гимназии для начинающих домбристов.

С домброй Байымбет не расстается. Она рядом и в моменты радости, и грусти. Говорит, с ней всегда спокойнее на душе. О конкурсе узнал в социальной сети и решил показать свое мастерство.

Байымбет Кубайдолла, домбрист оркестра казахских народных инструментов «Сегіз сері»:

— Отправил туда свое видео с учениками. Я как преподаватель. Да я играл кюй. Очень рад что такие конкурсы у нас в области проводятся. Это как стимул для наших учеников. Для нас самих как учителей. Чтобы если займут призовые места, порадовались.

Результаты конкурса объявят 20 июля. Победителей наградят благодарственными письмами и сертификатами.

Анастасия Остертак