600 тысяч личинок карповых выпустили в водоемы района Магжана Жумабаева

В СКО продолжается зарыбление водоемов. Такую работу на днях провели в районе Магжана Жумабаева.

Арендатор озер Большое Алуа и Зарослого занимался их зарыблением в период с 17-го до 27 июня. Для этих целей личинок сразу трех видов карповых он приобрел в соседней России, а именно в Челябинской области.

Рашад Черпанов, арендатор:

-100 тысяч личинок белого амура мы запустили в данный водоем. 100 тысяч личинок толстолобика также запустили и привезли 100 сигалеток белого амура. 2 запись Также из Челябинской области личинку карпа 200 тысяч штук, зарыбили на данный водоем. 3 запись На озеро Алуа Большая мы запустили 1 пакет личинки белого амура это 100 тысяч штук.



Дарья Пышмынцева