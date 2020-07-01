32 объекта культуры приведут в порядок в этом году в СК

Культура

21:05 1 Июля 2020

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32 объекта культуры приведут в порядок в этом году в СК. На эти цели из республиканского и регионального бюджетов выделили около миллиарда тенге. 7 миллионов уйдут на текущий ремонт областного театра кукол.

Преображение первого этажа здания по плану завершится в начале августа. Подрядная организация приступила к работам в конце мая. Специалисты покрасят стены, заменят потолок и пол.

Турсын Молдахметова, заместитель директора областного театра кукол:

— После ремонта мы будем ждать уже на новый театральный сезон наших зрителей. Последний ремонт в областном театре кукол сделан в 2017-м году, тогда было обновлено электрооборудование здания.

Дарья Пышмынцева

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