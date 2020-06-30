В СКППК приступили к ремонту

«ЗИЛ», «Москвич», «Лада» — на этих стареньких авто в мастерской колледжа студенты раньше практиковали свои теоретические знания. В современных реалиях на таком раритете учиться машиностроению непросто. Поэтому назрела необходимость модернизировать техническую базу. Это стало возможным благодаря проекту «Жас маман». На оснащение учебного заведения из республиканского бюджета выделили 323 миллиона тенге.

Юрий Данилов, заместитель директора по учебной работе СКППК:

— По программе предусмотрено приобретение 4 автомобилей. Два вы видите, еще будет микроавтобус на 16 мест и грузовой автомобиль. Авто ведущих мировых производителей. 2.39.6 миллиона 40 тысяч тенге стоит «Киа» и 9- «Киа Спортэйдж».

Заменят полностью и диагностическое оборудование. К примеру, современная техника этой мастерской обойдется в 105 миллионов тенге. Поставят новые приборы и в других кабинетах. Производственную базу машиностроительного и профессионально-педагогического колледжей обновили уже наполовину. Кроме того, идет здесь и текущий ремонт здания.

Еркин Жакупов, директор СКППК:

— Проводим текущий ремонт нашего колледжа. Сейчас работы идут на 1 этаже. Подрядчик — фирма «Мастер Групп». Из местного бюджета выделили 34 миллиона тенге. Проект «Жас маман» оказал большую поддержку. Благодаря модернизации мы сможем готовить высококвалифицированных специалистов.

Два колледжа готовят студентов по 8 техническим специальностям. Всего более 1200 учащихся. Это будущие токари, слесари, машиностроители, электрики, электромонтёры и другие. Надо сказать, финансирование по программе «Жас маман» в этом году получили 4 колледжа СК.

Абай Альжанов