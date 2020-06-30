Свыше 700 госуслуг получили североказахстанцы на дому

Общество

20:06 30 Июня 2020

Одной из самых востребованных услуг является обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и гигиеническими средствами, оформление документов для предоставления протезно-ортопедической помощи, а также выдача и отзыв регистрационного свидетельства.

Для удобства в работе с людьми, с нарушениями слуха и речи сотрудников ЦОНов обучили языку жестов. Не забывают специалисты и о мерах безопасности. В условиях пандемии услуги оказываются с соблюдением всех санитарных требований: защитные маски, антисептики, социальная дистанция.

 

 

Анжелика Сычева

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