Сразу две велокражи раскрыли «по горячим следам» полицейские Петропавловска

Вечером 25 июня в полицию обратился житель областного центра, проживающий рядом с Парком Победы. У его сына украли велосипед марки «Focus». На место выехала следственно-оперативная группа. Во время поиска стражи порядка вышли еще на один аналогичный случай.

Мужчина приехал к родственникам, свой двухколесный «BMW» на время оставил без присмотра, чем и воспользовался воришка. Полицейские «по горячим следам» быстро вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 38-летний петропавловец.

Подозреваемый/полицейский:

— Ходил, гулял, увидел велосипед, стоит не пристёгнутый, взял его и поехал.

— Дальше что делали?

— Продал на СТО.

— За сколько?

— За три. Ну, продал велосипед на СТО, пошёл домой по Набережной. Во дворе увидел тоже велосипед стоял, возле подъезда. Оглянулся — никого нет, взял и поехал.

Второй велосипед мужчина продал подороже, за 16 тысяч тенге. Между тем сумма ущерба по обоим эпизодам превысила 90 тысяч тенге. Имущество скоро вернут владельцам.

Ерлан Жантасов, старший оперуполномоченный первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Похищенные велосипеды были изъяты. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.188, ч. 3.В данное время подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По его словам, совершению преступлений ничего не мешало, противоугонных мер хозяева не использовали. Всего с начала года полицейские Петропавловска зарегистрировали 55 велокраж, из них раскрыли только три.

Стражи порядка рекомендуют горожанам внимательней относиться к сохранности своего имущества: ставить велосипеды дома или в гараже, оснащать их противоугонными тросами.

Анастасия Остертак