Короткометражку «Дедушка» презентует 26-летний североказахстанец

Все что их связывает это «бетонная коробка», и та для главной героини по мере взросления, становится все более тесной. За окном целый мир, любимый человек, который, вот-вот положит его к ногам и последний, кто кажется девушке важным, — родной дедушка.

История совсем не новая, и даже актуальная в наше время, — считает Дамир Макимкенов. Его мир, где старших принято уважать и оберегать, перевернул диалог с одним пожилым человеком, который живет не в собственном доме с родными и близкими, как ему бы хотелось, а в «казенном».

Дамир Макимкенов, сценарист, режиссер короткометражного фильма «Дедушка»:

— Село Смирново, где в доме престарелых сейчас очень много пожилых людей, которых оставили дети и внуки. Их сейчас около 340, вместе с инвалидами. Это для нашей области слишком большой показатель. Я бы хотел сказать, чтобы молодые были терпеливыми к своим пожилым дедушкам, бабушкам, отцу и матери.

Отсутствие специального образования не должно ставить крест на желании. Если оно по-настоящему большое, то и сил хватит, чтобы первый раз в жизни написать сценарий 14-минутной короткометражки и попробовать себя в роли режиссера.

Именно стремление напомнить людям о сложных отношениях «отцов и детей», которые могут стать другими, а еще чувство справедливости, собрало вокруг начинающего фильммейкера команду профессионалов.

Анатолий Наргеленас, актёр русского драматического театра им. Н.Погодина:

— Многое осталось за кадром. Были переделки, но, режиссер есть режиссер и если у него появилась какая-то идея в процессе работы, то эту идею нужно воплотить так или иначе. По ходу нашей работы он убирал повторы, которые, вполне возможно, что были в сценарии, что-то добавлялось свое.

Производство короткометражки обошлось автору в 50 тысяч тенге. Сценарист считает, что «поймал удачу за хвост», заинтересовав своей работой команду из 10 человек, которые вместе с ним трудились за идею, а не гонорар. Увидеть фильм «Дедушка» североказахстанцы смогут 4 июля в 19:45 на нашем телеканале.

Дарья Пышмынцева