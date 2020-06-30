К.Токаев: Лаборатории Казахстана должны работать эффективнее

«С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев КВИ увеличилось в 7 раз. Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения, не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти…» Касым-Жомарт Токаев, Президент РК

Выиграли время, оттянули пик эпидемии и, несмотря на это, не подготовились, не справились, не смогли выйти из режима ЧП, как запланировали. Это выдержки из начала выступления Касым-Жомарта Токаева.

На совещании по нераспространению COVID-19 за малоэффективную работу Президент страны объявил замечания акимам сразу нескольких городов, а также ряда областей. Исправляться им предстоит, параллельно выполняя новые поручения. Самое ответственное выпало на долю Госкомиссии.

Именно она решит и предложит, как именно в Казахстане следует ужесточить карантин. А это прогноз Министерства здравоохранения, которое именно так видит возможные варианты развития эпидобстановки в стране. Новый глава ведомства Алексей Цой считает 3 -й прогноз самым эффективным. Там говорится о введении четырехнедельного локдауна, то есть запрета на свободное передвижение.

Руслан Тасов, заместитель главного врача многопрофильной городской больницы:

— Это будет, наверное, правильно ввести жесткий карантин, на данный момент, потому что сейчас люди расслабились и очень много людей контактируют между собой, продолжаются свадьбы, встречаются с друзьями. На данный момент наутро было 80 больных, если в провизорном 100 коек, считайте 20. Больных поступает много.

Осторожно, фейк! Об избытке лжеинформации Глава государства тоже говорил на совещании в понедельник. Одна из последних появилась уже на следующий день. В сообщении, которое вмиг разлетелось по интернету, говорилось об усилении ограничительных мер, принятых 30 июня с 00 часов.

В Министерстве здравоохранения опровергли эту информацию, в очередной раз, попросив казахстанцев доверять только проверенным данным из официальных источников.

Дарья Пышмынцева