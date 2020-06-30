Эксперты рассказали североказахстанцам о преимуществах ОСМС

Из-за введенного в марте режима ЧП 10 категорий крупного бизнеса освободили от уплаты взносов и отчислений до 1 июля. Ещё 29 малого и среднего — до 1 октября. При этом статус застрахованности у работников предприятий остается, как и у всех остальных категорий граждан. По правилам системы до начала июля люди могли получать и гарантированный объем первой медицинской помощи и услуги в рамках ОСМС.

Карлыгаш Ильясова, эксперт отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Но по истечении этого периода те, кто не имеют статуса застрахованности в системе ОСМС, они будут иметь право получать только в рамках гарантированного объема медицинской помощи, а для того чтобы продолжать участвовать в системе мед.страхования и получения статуса застрахованности, граждане должны продолжать оплачивать ежемесячные обязательные платежи.

К примеру, если до режима ЧП в регионе в месяц ЕСП оплачивали около 4000 человек, то за апрель и май их количество увеличилось почти в 10 раз. Если они продолжат делать взносы, то могут рассчитывать на социальную помощь при потере работы или трудоспособности, а еще…

Карлыгаш Ильясова, эксперт отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Они имеют право в будущем получать базовую пенсию повышенного размера. Поэтому призываем наших земляков оплачивать ЕСП. Кто не успел сделать это вовремя, они имеют право платить за прошедшие месяцы как самостоятельный плательщик. Это сумма 5 процентов от минимальной ЗП — 2125 тенге.

На данный момент системой ОСМС в области охвачено почти 420 тысяч человек, это около 80% от общей численности населения. Из них 167 тысяч — наемные работники, плательщиков ЕСП — почти 56 тысяч, 1050 североказахстанцев оплачивают взносы самостоятельно.

Алена Хан