Антикоррупционщики разбирались в спорном вопросе представителей ритуальных услуг

Разбирательства, желание восстановить справедливость, постоянные суды. Всё это сопровождает предпринимателя Вадима Приходченко с февраля 2019-го. С того времени, как новое кладбище в Рабочем поселке акимат города передал в доверительное управление ТОО «Петроспецобслуживание». Руководителя ритуального агентства волнует один из пунктов договора.

Вадим Приходченко, руководитель ИП «Приходченко»:

— Где в технической спецификации указано, что только фирма»Петроспецобслуживание», может, выполнять земельные работы, то есть хоронить людей. Мои коллеги, я считаю все это неправильным, потому что мы им платим деньги, за пропуска. У нас около 8 миллионов, мы привезли в кассу. Это только наша фирма. Мы оплачиваем работы, земельные работы, сумма зимой доходила до 73-83 тысяч.

По договору выполняют все эти работы сотрудники «Петроспецобслуживания». Приходченко посредником здесь быть не желает. Говорит, что все земляные работы могли бы проводить и сотрудники его фирмы. Но, правила есть правила.

За 20 лет в сфере ритуальных услуг с таким, признается мужчина, никогда не сталкивался. Идти намерен до конца. Решение этой проблемы он видит в лишении товарищества права управлять кладбищенскими землями. Но у другой стороны свое мнение на этот счет.

Ирина Скоробогатова, заместитель директора ТОО»Петро-Спецобслуживание»:

— Почему другие этим не занимаются? Потому что должны быть соблюдены санитарные нормы, не должно быть хаоса на кладбище. Я хочу сказать, что на новых кладбищах заключены договоры, там минимум жалоб, люди практически не жалуются. У нас нет воровства. У нас вообще минимум жалоб. Договор, который заключили, пошел в положительном русле.

Нареканий по качеству содержания нового кладбища у антикоррупционной службы и сотрудников акимата нет. Поэтому и разговоров о прерывании договора «О доверительном управлении» тоже не может быть. На обсуждении сейчас только вопрос о пересмотре некоторых пунктов документа.

Амангельды Сатанов,руководитель проектного офиса «Qyzyljar adaldyq alany»:

— Отдел ЖКХ по нашим предложениям будет туда вносить какие-то свои предложения, по которым обеим сторонам будут предложены новые условия для проведения захоронительных работ. На более равных условиях свод правил, по которым будут работать и предприниматели, и те, кто обслуживает кладбище.

Стоит отметить, что мониторингом сферы ритуальных услуг антикоррупционная служба начала заниматься только в этом году. И, надо сказать, за полгода специалисты выявили немало нарушений. Все из-за того, что сфера не лицензирована, а значит и контролировать ее сложнее.

Анжелика Сычева