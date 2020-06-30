12 североказахстанцев получили благодарственные письма от Елбасы

В Петропавловске живут дружные люди, готовые в любой момент прийти на помощь. Пандемия коронавируса доказала это еще раз. За время режима ЧП горожане стали более сплоченными и показали, что вместе мы сила — «Біз біргеміз». Акцию Елбасы североказахстанцы поддержали активно.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким Северо-Казахстанской области:

— За очень короткий промежуток времени эта акция обрела большую популярность, на нее откликнулись партийцы и активные граждане нашей страны, продемонстрировав еще раз желание помочь друг другу и устремленность быть вместе.

Продуктовые корзины, средства защиты, материальная и правовая помощь — всё это оказывали неравнодушные люди. В их числе предприниматели, студенты, журналисты, учителя и многие другие. Дмитрий Протопопов со своей командой единомышленников поставил социально значимые продукты 70-ти семьям. За что из рук главы региона ему благодарность от Елбасы.

Дмитрий Протопопов, предприниматель:

— Мы работали по заявкам, которые осуществлялись через партию «Нур Отан» и потом с помощью таких же волонтеров развозили. Есть семьи, где один отец воспитывает четверых детей, либо семьи многодетные, где 15-16 детей, либо семьи с инвалидами, которые нуждаются больше всего. До этого мы оказывали помощь, но не так активно, во время карантина нуждающихся оказалось больше.

На время жесткого карантина журналисты тоже становились волонтёрами. В перерывах между прямыми эфирами и съемками они развозили продукты нуждающимся. Благодарностью Первого президента отметили корреспондентов «Агентства Хабар» Айдарбека Балгабекова и Нургуль Казиеву.

Нургуль Казиева, собственный корреспондент АО «Агентство Хабар»:

— В рамках республиканской акции «Биз биргемиз» , инициированной Елбасы, мы тоже приняли участие, доставили продуктовые наборы, антисептики, маски нуждающимся семьям. На самом деле это очень волнительно, когда ты приезжаешь к людям, видишь их глаза, слышишь слова благодарности, это дорогого стоит.

Сейчас ситуация с COVID-19 по-прежнему остается нестабильной, каждый день выявляют по несколько десятков новых случаев. Потому помощь волонтёров еще понадобится североказахстанцам, отметил Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким Северо-Казахстанской области:

— Мы уже дополнительно открыли инфстационар в Кызылжарском районе, областную больницу переоборудуем, дополнительно ставим аппараты ИВЛ. Я очень надеюсь на то, что когда завтра будут объявлены дополнительные меры, люди с пониманием к этому отнесутся, с пониманием, потому что здоровье прежде всего.

Всего благодарственные письма от Елбасы получили 12 североказахстанцев.

Алена Хан